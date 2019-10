Die Stadt Frankenberg will die ehemalige Kommandanten-Villa auf dem Gelände des KZ Sachsenburg abreißen.

Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Die Geschichtswerkstatt Sachsenburg freut sich über prominente Unterstützung für ihr Vorhaben, die Kommandanten-Villa auf dem Gelände des ehemaligen KZ zu erhalten. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, gingen entsprechende Schreiben an die Stadt Frankenberg und das Land Sachsen. Zu den Unterzeichnern des ersten Briefes gehören der Maler Gerhard Richter, der Musiker Gerhard Schöne und Julian Aicher, ein Neffe von Sophie Scholl. Ein zweiter Brief fand bereits mehr als 250 Unterzeichner, vorwiegend aus dem internationalen Wissenschaftsbetrieb.