Der niedersächsische Lebensmittelhersteller Fleisch-Krone-Feinkost hat in sieben Bundesländern Frikadellen wegen des Verdachts auf Listerien zurückgerufen. Betroffen ist den Angaben zufolge auch eine Norma-Filiale im mittelsächsischen Rossau.

Die in die Filiale gelieferten Fertigfrikadellen tragen die Bezeichnung "Gut Bartenhof" und sind mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5. November ausgezeichnet. Vom Verzehr wird dringend abgeraten. Listerien (Listeria monocytogenes) sind in der Natur vorkommende Bakterien. Nur wenige Menschen erkranken an der sogenannten Listeriose. Bei gesunden Erwachsenen verläuft die Infektionskrankheit meist unauffällig oder nimmt einen harmlosen Verlauf mit grippeähnlichen Symptomen. Für abwehrgeschwächte Menschen und Schwangere ist eine Infektion gefährlich. Sieben Prozent der Erkrankungen verlaufen tödlich.