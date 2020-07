Der Hafen an der Kriebstein-Talsperre wird ab dem heutigen Montag umfassend saniert. Wie der Zweckverband mitteilte, sind dafür 2,4 Millionen Euro veranschlagt. Es sei die bislang größte Investition in der Verbandsgeschichte. Für Besucher gibt es einige Einschränkungen: So bleibt der Hafenbereich gesperrt, die zwei Rundfahrtschiffe sind deshalb außer Betrieb.