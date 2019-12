Für betroffene Kunden gibt es in einigen Orten eine kleine Erleichterung. So können Sparkassenkunden in Sayda am Automaten der Volksbank gebührenfrei Geld abheben. Im Gegenzug können Volksbankkunden den Sparkassenautomaten in Neuhausen gebührenfrei nutzen. Das haben die beiden Geldinstitute vereinbart, um wenigstens die Minimalversorgung im Ort sicherzustellen.



Auch in Falkenau, einem Ortsteil von Flöha, wird der Wegfall der Sparkassen-Filiale kompensiert. Im Dorfladen können mit dem EC-Kartenlesegerät bei einem Einkauf von 10 Euro, 100 Euro zusätzlich abgehoben werden. Auch ein Briefkasten wird für Überweisungsbelege installiert. Starten soll der Service am 2. Januar 2020.