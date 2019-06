Frankenberg: 39-Jähriger bei Unfall auf B169 getötet

Ein 39 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht in Frankenberg auf der Bundesstraße 169 tödlich verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr über den Gehweg, streifte eine Hauswand und gelangte wieder auf die Straße. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Pkw fuhr danach noch etwa 200 Meter führerlos weiter. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Unfall-Ursache ist noch ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an.