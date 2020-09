Die Firma Erzgebirgische Holzkunst Gahlenz liefert eine über sieben Meter hohe Pyramide in die USA. Diese soll das Weihnachtsdorf in Dallas in Szene setzen. Es ist bereits die fünfte XXL-Pyramide, die die Firma ins Ausland liefert. Im Vergleich zum typischen Erzgebirgsdesign wurde die Pyramide für Dallas auf den amerikanischen Geschmack abgestimmt, so der geschäftsführende Gesellschafter Gundolf Berger.