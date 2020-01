Am Mittwochabend gegen 20:55 Uhr ist ein Winterdienstfahrzeug auf der S201 zwischen Oederan und Hainichen in Mittelsachsen verunglückt. In einer Kurve in Bockendorf ist nach Angaben der Polizei der 51 Jahre alte Fahrer ins Schleudern gekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb in einem Vorgarten liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Ein Test ergab bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 1, 88 Promille. Es wurde eine Anzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr aufgenommen und sein Führerschein sichergestellt.