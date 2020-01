Es liegt zwar kein Schnee, kalt ist es trotzdem. Biker in Augustusburg wärmen sich an einem Ofen.

Es liegt zwar kein Schnee, kalt ist es trotzdem. Biker in Augustusburg wärmen sich an einem Ofen. Bildrechte: Erik Frank Hoffmann

Die Augustusburg im Erzgebirge ist wieder ein Anziehungspunkt für Biker aus ganz Europa. Etwa 1.800 Motorradfahrer sind am Sonnabend zum 49. Wintertreffen in das alte Jagdschloss der gleichnamigen Stadt Augustusburg gereist. "Mit einem solchen Zuspruch haben wir nicht gerechnet", sagte ein Sprecher der Schlossbetriebe gGmbH. "Wir freuen uns, dass das Wintertreffen nach all den Jahren immer noch so viele Menschen begeistert und nach Augustusburg zieht."