Am Wochenende treffen sich in Frankenberg Oldtimerfreunde zum elften Mal zum Framo- und Barkas-Treffen. Es findet im Rahmen des Stadtfestes "Frankenberger Sommer" statt. Am Sonnabend fuhr eine Fahrzeugparade durch das Stadtfestgebiet. Bis Sonntag können die Fahrzeuge "Made in Frankenberg" noch am Fahrzeugmuseum bestaunt werden.