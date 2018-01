Freiberg lässt es richtig krachen. Erster Silberfund vor 850 Jahren und erste urkundliche Erwähnung vor 800 Jahren gibt es zu feiern. Das Jubiläumsjahr heißt demzufolge "Silberrausch Freiberg". Und wenn ganz Freiberg das ganze Jahr über im Silberrausch stecken will, da lassen sich die Schmiede des Freibergsdorfer Hammervereins natürlich nicht zwei Mal bitten. Anstatt Eisenerz haben sie sich am Montag Silber vorgenommen.

Das alljährliche Neujahrsschmieden ist einer von mehreren festen Terminen, an denen das Hammerwerk zum Schauschmieden geöffnet ist. Doch noch nie haben sich die Schmiede an Silber versucht. Schnell wurde im Vorfeld klar: das normale Schmiedefeuer wäre zu heiß für Silber - es würde das teure Metall zum Schmelzen bringen. Also haben sie sich mit der Bergakademie Freiberg beraten und von dort einen Spezialofen ausgeliehen bekommen. Der erwärmt die großen Zylinder auf exakt 700 Grad. Am Ende wurde jedoch nichts daraus hergestellt. So ein Zylinder ist 20 Kilogramm schwer und kostet umgerechnet etwa 10.000 Euro - und muss danach seinem rechtmäßigen Besitzer - einer Edelmetallfirma aus Freiberg - zurückgegeben werden.