Krüger verwies in der Mitteilung nochmals auf die "prekäre Lage" in der Stadt. "Der Zuzug war besonders in den letzten zwölf Monaten so groß, dass für Kinderbetreuung und Schulausbildung die vorhandenen Kapazitäten längst überschritten sind", heißt es. Aktuell fehlen demnach 81 Krippenplätze, 306 Kita-Plätze und 86 Plätze im Hortbereich. Bei den Schulen sehe es nicht besser aus. Kurzfristig müssten zwölf Klassenräume geschaffen werden, rechnet OB Krüger vor.