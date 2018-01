Freiberg will den Zuzug von anerkannten Flüchtlingen bis Ende 2019 stoppen. Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) sagte, ein entsprechender Antrag soll beim Innenministerium in Dresden gestellt werden. Derzeit werde ein Beschlussvorschlag erarbeitet, über den der Stadtrat auf seiner nächsten Sitzung am 1. Februar abstimmen soll. "Die Not ist ziemlich groß. Wir brauchen eine Entscheidung so schnell wie möglich", so Krüger.

Wir wollen die bisherige Arbeit aller für eine gelungene Integration nicht gefährden. Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD)

In seiner Neujahrsansprache hatte Krüger gesagt, in einigen Schulen und Kindertagesstätten seien durchschnittlich 30 Prozent keine Deutsch-Muttersprachler, an einer Grundschule sogar 43 Prozent der Schüler.

Schulen und Kindergärten überlastet

Oberbürgermeister Sven Krüger Bildrechte: MDR/Sven Krüger Nach Angaben der Stadt fehlen derzeit 300 Plätze in Kindertagesstätten. Es würden zudem zwölf zusätzliche Klassenräume an den Schulen benötigt. Von diesem Frühjahr an sollen zwar drei neue Kindertagesstätten gebaut werden. Die damit geschaffenen Plätze würden jedoch erst in zwei bis drei Jahren vollständig zur Verfügung stehen. "Wir brauchen die Pause, um den akuten Bedarf abarbeiten zu können", sagte der Oberbürgermeister.



Nach seinen Angaben hat es in den vergangenen zwölf Monaten einen so massiven Zuzug gegeben, dass "wir weder den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz noch auf Schulpflicht erfüllen können". Problematisch sei zudem die räumliche Konzentration von Flüchtlingen und Asylsuchenden.

Zuzugsverbot rechtlich schwierig

Laut Innenministerium ist ein Zuzugsverbot möglich, "um soziale und gesellschaftliche Ausgrenzung zu vermeiden". Dies betreffe jedoch ausschließlich anerkannte Flüchtlinge, nicht aber "die Verteilung von Asylbewerbern im Asylverfahren und nach dessen erfolglosem Abschluss". Zugleich verweist das Innenministerium auf das Landratsamt als zuständige Ausländerbehörde. Vom Landratsamt hieß es dagegen auf Nachfrage, man sei nicht der richtige Adressat.

In Freiberg wohnen derzeit rund 2.000 Flüchtlinge und Asylsuchende. Dies entspricht nach Angaben der Stadt fünf Prozent der Einwohner. Rund 70 Prozent der Asylsuchenden im Landkreis Mittelsachsen leben demnach in Freiberg.

Brief an die Kanzlerin

Freiberg hatte 2017 mit einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel für Aufsehen gesorgt. In dem Schreiben hatte die Stadt eine Rechnung mit detaillierter Kostenaufstellung für die Integration über fast eine dreiviertel Million Euro ans Kanzleramt geschickt. Ulrike Demmer, stellvertretende Regierungssprecherin, sagte damals: "Die Bundesregierung beantwortet ganz grundsätzlich offene Briefe nicht." Gleichwohl wolle sie darauf hinweisen, dass der Bund die Länder und Kommunen in vielfacher Weise entlaste.

