Innenminister Wöller äußert Zweifel Kann Freiberg den Zuzug anerkannter Flüchtlinge stoppen?

Die Stadt Freiberg hatte Ende vergangener Woche angekündigt, bis 2019 keine anerkannten Flüchtlinge mehr aufnehmen zu wollen. Oberbürgermeister Sven Krüger begründet das Vorgehen damit, dass der Zuzug in den vergangenen zwölf Monaten so massiv gewesen sei, dass die Stadt weder den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz noch auf Schulpflicht erfüllen könne. Dazu erklärte Wöller, das sei im Rahmen dieser Frage aber "kein Sachverhalt, der zum Tragen kommt". Das Landratsamt habe nur darüber zu befinden, ob anerkannte Flüchtlinge dauerhaft integriert werden können. Die Frage der Kitas und Schulen müsse in einem anderen Zusammenhang beantwortet werden.

Zur Frage der Verteilung der Flüchtlinge in Sachsen und speziell im Landkreis Mittelsachsen, sagte Wöller weiter, es scheine "in der Tat so zu sein, dass Freiberg überproportional viele Flüchtlinge aufgenommen hat, was den Landkreis Mittelsachsen betrifft. Das liegt ja auch auf der Hand, Freiberg ist eine größere Stadt. Freiberg hat die Universität, Freiberg hat ein urbanes Zentrum, was sehr schön ist, insofern auch die Möglichkeiten, beispielsweise Sprachkurse zu machen, die ja erforderlich sind." Deutsch sei die Voraussetzung für die gelungene Integration. Aber in der Tat könnte man die Verteilung innerhalb des Landkreises nochmal unter die Lupe nehmen.