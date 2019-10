Die AfD im Stadtrat von Freiberg hat ihre Kritik am Mittelsächsischen Theater erneuert. Auf der vergangenen Stadtratssitzung forderte der AfD-Abgeordnete Mathias Stahl, dass sich das Theater in Zukunft nicht mehr "parteipolitisch" betätigen soll. Andernfalls müsse über eine Kürzung der Finanzmittel nachgedacht werden. Hintergrund von Stahls Forderung ist die Veranstaltungsreihe "Dialog" des Theaters. Im Rahmen dieser Reihe hatte die Journalistin Liane Bednarz Ende März ihr Sachbuch "Angstprediger" im Theater präsentieren wollen. Das Buch beschäftigt sich laut Verlag damit, "wie Teile der evangelischen, evangelikalen und katholischen Christen seit Jahren rechtes Gedankengut annehmen und verbreiten".

Freiberges OB Sven Krüger fordert politische Neutralität. Bildrechte: imago/Uwe Meinhold

Gegen den Willen des Intendanten, aber mit Zustimmung des Geschäftsführers, wurde damals die Veranstaltung kurzfristig vom Theater in den Festsaal des Rathauses verlegt. Als Grund wurde angegeben, man rechne mit Störern. In einer späteren Stadtratssitzung hatte Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger die Entscheidung damit begründet, dass das Theater auf "strikte Neutralität" zu achten habe. Derartige Veranstaltungen dürften deswegen künftig nicht mehr in den Räumlichkeiten des Theaters organisiert und durchgeführt werden.