So schützt sich Sachsen vor der Afrikanischen Schweinepest Am 16. April ist eine Regelung in Kraft getreten, wonach sogenannte Fallwildschweine, Unfallwildscheine oder krank erlegte Wildschweine als sogenannte Indikatortiere dem zuständigen Veterinäramt gemeldet werden müssen. In den Landkreisen Bautzen und Görlitz müssen alle erlegten Wildschweine beprobt werden.



Der Landkreis Mittelsachsen hat bisher 170 Proben eingeschickt, davon neun sogenannte Indikatortiere. Auch einige große Schweinehalter im Landkreis nehmen seit kurzem an einem freiwilligen Überwachungsprogramm teil. Dabei werden jede Woche mindestens zwei verendete Schweine beprobt und das Veterinäramt kontrolliert zwei Mal jährlich, ob es einen klinischen Verdacht auf die Seuche gibt.



In Deutschland ist bisher kein Fall bekannt.