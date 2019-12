Nach der Erfindung einer Maschine zum bruchfreien Knacken von Macadamia-Nüssen weitet die Bergakademie Freiberg ihre Forschung auf dem Gebiet aus. Wie die Universität mitteilte, wird in Kooperation mit der Taita Taveta University im kenianischen Voi an einer innovativen Nuss-Aufbereitungsmaschine gearbeitet. Die Anlage soll die kompletten Arbeitsschritte von der Trocknung über die Größensortierung bis hin zum Brechen der Nüsse übernehmen. Dadurch könnten industrielle Nussverarbeiter bis zu 15 Tonnen Nüsse am Tag verarbeiten und Kleinbauern bis zu einem Kilogramm Nüsse in der Stunde schnell und in hoher Qualität knacken", erklärt Prof. Matthias Kröger. Bis nächstes Jahr sollen erste Prototypen für die erweitere Nuss-Aufbereitungsmaschine entstehen.