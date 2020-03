Die Stadt Freiberg plant zwei neue touristische Anziehungspunkte. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten für einen Bergbau-Erlebnispfad und für einen sogenannten Silberstadtweg beginnen.

Der innerstädtische Silberstadtrundweg soll die wichtigsten touristischen Sehenswürdigkeiten der Altstadt berühren und Geschichten dazu erzählen, erklärt Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger. Der Bergbau-Erlebnispfad wiederum führe aus der Innenstadt hinaus zum Bergwerksschacht "Reiche Zeche". Beide Wege sollen zeitnah konzipiert und künstlerisch gestaltet werden. "Wir gehen davon aus, dass dann diese Wege im nächsten Jahr auch besucht werden können", so Krüger. Der Silberbergbau in Freiberg reicht bis in das 12. Jahrhundert zurück.