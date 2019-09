Die B 173 in der Nähe von Freiberg ist eine Straße wie aus dem Bilderbuch. Top in Schuss, ohne Schlaglöcher und gut beschildert. Und doch soll ein Teil der Bundesstraße in Niederschöna um 200 Meter nach Osten verlegt werden. Damit will das Landesamt für Straßenbau und Verkehr eine Unfallkurve entschärfen. Wie Isabel Pfeifer vom Landesamt mitteilte, ist die Unfallkommission des Landkreises Mittelsachsen der Meinung, "dass die Kurve eine ernstzunehmende Unfallstelle ist." Immer wieder gab es in dieser Kurve Unfälle. "Deswegen wird weiter geplant."