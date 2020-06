Am Wochenende will die Stadt Freiberg wieder für mehr Leben in der Innenstadt sorgen. Dafür hat die Stadt gemeinsam mit Händlern, Gastronomen und Künstlern eine Veranstaltungsreihe entwickelt. Damit sollen wieder mehr Einheimische und Besucher in die Stadt gelockt werden, sagt die Marketingleiterin der Stadt, Anja Fiedler.