Männern rät Thomas Venus zu Langmut und Haargel oder Schaumfestiger. Nach dem Haarewaschen Gel oder Schaum auf die Seiten und den Vorderkopf bringen und die Haare straff nach hinten legen bzw. schön an die Seiten kämmen", erklärt Venus. Danach sollte Mann 15 Minuten warten und erst dann zum Föhn greifen. "Die Haare bleiben in Form, wenn man sie so behandelt."