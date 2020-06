Im Landkreis Mittelsachsen sind heute die Ergebnisse der angeordneten Corona-Tests in Augustusburg und Roßwein bekannt gegeben worden. Das zuständige Gesundheitsamt teilte mit, dass alle Tests im zweiten Pflegeheim in Augustusburg negativ ausgefallen sind. Auch beim bereits am Freitag getesteten ersten Pflegeheim der Stadt gab es demnach keinen positiven Fall. In Roßwein seien die Kontaktpersonen von Schülern, Lehrern und Hortnern der betroffenen Schule getestet worden. Auch diese Tests seien negativ ausgefallen.