Der Feuerwerkshersteller Weco hat für seine 120 Mitarbeiter am Standort Freiberg Kurzarbeit beantragt. Nach Angaben des Unternehmens ist die Maßnahme unausweichlich, weil der Betrieb nach einem Jahr Produktion im Silvestergeschäft so gut wie keine Einnahmen erzielt hat. "Wir haben durch das erlassene Verkaufsverbot 95 Prozent Verlust gemacht", sagte Oliver Gerstmeier, der Weco-Pressesprecher. Bis Mitte Februar sei man noch damit beschäftigt, die ausgelieferte Ware von den Händlern zurückzuholen und einzulagern. Auch das verursache weitere Kosten, da für den Transport nur spezialisierte Fuhrunternehmen eingesetzt werden könnten, so Gerstmeier weiter.