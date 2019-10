Heike Wenige, Inhaberin des "Taschenbuchladens" Freiberg, ist mit dem Deutschen Buchhandlungspreis 2019 geehrt worden. Ihre Buchhandlung wurde gemeinsam mit einer Buchhandlung aus Stuttgart und einem Geschäft im niedersächsischen Buchholz zur "besten Buchhandlung Deutschlands" gekürt. Verbunden mit der Auszeichnung sind ein Gütesiegel und eine Prämie in Höhe von je 25.000.

Bei der Preisverleihung am Mittwoch in Rostock würdigte Kulturstaatsministerin Monika Grütters die Buchhändler als Verteidiger der Demokratie. Die Vielfalt in Buchhandlungen sei ein Plädoyer für Gedankenfreiheit und Verständigung. "Denn Bücher laden dazu ein, Dinge anders zu sehen. Wer liest, öffnet die eigene Weltanschauung für fremde Empfindungen, andere Erfahrungen und neue Erkenntnisse. Das macht Buchhandlungen zu Keimzellen unserer Debattenkultur und damit unserer Demokratie."