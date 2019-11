Die Ernennung der Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří hat in Freiberg eine Diskussion entfacht. Es geht um die Frage, wo das Besucherzentrum der Montanregion entstehen soll. Am von der Stadtverwaltung favorisierten Standort, dem Silbermannhaus, müsste die Silbermannausstellung weichen, die in dem traditionsreichen Haus beherbergt ist.