Der erste Strang der Europäischen Gas-Anbindungsleitung EUGAL geht am 1. Januar in Betrieb. Das teilte der Netzbetreiber Gascade mit. Nach rund anderthalb Jahren Bauzeit und Testtransporten ist die Ferngasleitung nun transportbereit. Die Eugal-Leitung verbindet die Erdgasempfangsstation in Lubmin bei Greifswald mit der Gasdruckregel- und Gasmessanlage in Deutschneudorf nahe der tschechischen Grenze. Dazwischen liegen rund 480 Kilometer Rohre.

Laut Pressesprecher George Wüstner war der Bau durch das Erzgebirge eine Herausforderung. "Wir haben an der deutsch-tschechischen Grenze die Schweinitz, den Grenzfluss. Den haben wir unterquert, die Leitung geht unter dem Fluss hindurch, um dann ans tschechische Netz anzuschließen", so Wüstner. "Unsere Gasdruck-, Regel- und Messanlage, also die Exportstation für Gas in Deutschneudorf, mussten wir in einem hangigen Gebiet bauen und dort den Baugrund schaffen."