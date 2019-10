Kommt auf Schloss Freudenstein und lasst euch von Studierenden der TU Bergakademie Freiberg in die spannende Welt der Mineralogie und Geologie entführen. Erfahrt in den Ferien Spannendes über Vulkane, deren zerstörerische Ausbrüche und welche Gesteine dabei so entstehen. Geöffnet hat das Mitmach-Labor immer Sonnabend und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Außerdem widmet sich die Sammlung im Ferienprogramm dem Naturforscher Alexander von Humboldt. Humboldts Haustier - ein Vasa-Papagei aus Madagaskar - erzählt spannenden Geschichten und gibt großen und kleinen Besuchern Rätsel auf.