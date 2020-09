Die App wurde als Modellprojekt 2013 in Auftrag gegeben und ist mittlerweile bei Feuerwehren in ganz Sachsen gefragt. Die App kann im iTunes-Store oder im GooglePlay-Store runtergeladen werden. Sie kann aber erst nach einem Login mit speziellen Zugangsdaten tatsächlich benutzt werden. Fünf Funktionen helfen den Einsatzkräften bei Bränden, Verkehrsunfällen oder Gefahrguteinsätzen. So sind Hydrantenpläne oder Informationen über gefährliche Stoffe sowie "Rettungsdatenblätter" für Kraftfahrzeuge sofort abrufbar. Aus diesen Rettungsdatenblättern zum Beispiel lassen sich Gefahrenpunkte am Auto, wie etwa Treibgaspatronen für Airbags, verstärkte Rahmenteile oder Batterien schnell und sicher identifizieren.