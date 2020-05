In einem Mehrfamilienhaus in Freiberg ist eine 33 Jahre alte Frau gewaltsam zu Tode gekommen. Nach Polizeiangaben wurde die Frau im Hausflur schon am Dienstagabend tot aufgefunden. Ihr 39-jähriger Ehemann sei als Tatverdächtiger festgenommen und Haftbefehl gegen ihn erlassen worden.