28.07.2019 | 11:59 Uhr Silberbergwerk Freiberg sucht neue Bergwerksführer

Das Silberbergwerk "Reiche Zeche" in Freiberg sucht neue Bergwerksführer. Unter dem Motto "Der Job ist einmalig!" startete der Förderverein Himmelfahrt Fundgrube Freiberg/Sa. e.V. eine Marketingkampagne, die zeigen soll, wie vielfältig und interessant ein Job im Bergwerk ist. Teil dieser Kampagne sind auch Schnuppertage, um Interessenten zu begeistern. Knapp 70 Menschen aus ganz Sachsen haben sich an diesen Tagen in Freiberg informiert. So auch am Sonnabend.