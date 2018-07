Mitarbeiter von Solarworld in Freiberg steigen aus Produktion aus

Die Solarworld Industries hatte am 26. März 2018 die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Am 1. Juni 2018 war das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Der Hersteller von Solarzellen und -modulen hatte erst am 16. August 2017 mit rund 570 Mitarbeitern die Anlagen der insolventen Solarworld AG in Freiberg und Arnstadt sowie in Bonn übernommen.