Das Stadtarchiv Freiberg hat am Dienstag eine wertvolle Landkarte zurück erhalten. Es handelt sich um eine handschriftliche Darstellung der Freiberger Region aus dem Jahr 1678. Die Karte war in den vergangen Monaten in Leipzig restauriert worden. Risse, Knicke und ausgefranste Ränder hatten der Karte, die so groß wie eine halbe Tischtennisplatte ist, zugesetzt.