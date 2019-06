Freiberg sieht nach Zuzugsstopp Fortschritte bei der Integration

Wir hatten im Januar 2018 die Situation, dass wir in einer Grundschule 44 Prozent nicht-deutschsprechende Kinder haben, in einer Oberschule 26 Prozent, in einzelnen Kitas deutlich über 50 Prozent. All das sind Situationen, in denen Integration nicht mehr stattfinden kann, weil die Kinder untereinander in ihrer gleichen, ihrer Muttersprache reden. Und das spielerische Erlernen der deutschen Sprache, das einfach notwendig ist, wenn man hier auf Dauer leben möchte, nicht mehr möglich war. Diese Zahlen haben sich deutlich reduziert, weil wir natürlich auch investiert haben. Wir haben das Bundesprogramm Sprachkita genutzt, wir haben soziale Teilhabe in den Kitas vorangebracht, wir haben in den Grundschulen Sozialarbeiter eingesetzt – die natürlich nicht nur für nichtdeutsche Kinder zuständig sind.



In Summe hat das dazu geführt, dass die Anteile von deutschen und nichtdeutschen Kindern so ausgeglichen sind, dass eine Integration auch wirklich stattfinden kann. Wir haben die Stelle der Integrationskoordinatorin aufgrund der speziellen Situation in Freiberg vom Freistaat gefördert bekommen, wir sitzen regelmäßig mit den Wohnungsgesellschaften, mit den Großvermietern zusammen, um eine möglichst gute Verteilung in Wohnungen zu erreichen und keine Ballung sozialer Brennpunkte zu schaffen. Wir haben auch den Stadtordnungsdienst, der leider an der ein oder anderen Stelle eingreifen musste - aber auch dort gibt es gute Vereinbarungen. In Summe haben wir genau das umgesetzt, was damals unsere Begründung war, weswegen wir die Zuzugsbeschränkung brauchten, weil wir einfach von der Anzahl der Menschen überfordert waren. Es war richtig, es war notwendig und es hat sich gelohnt.