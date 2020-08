Der Tierschutzverein Freiberg will mit einer außergewöhnen Fitness-Challenge auf sein 30-jähriges Bestehen aufmerksam machen. Bis zum Jubiläum am 4. September sind Katzenbesitzer bei Facebook aufgefordert, mit ihrem Samtpfötchen auf dem Arm 1.000 Kniebeugen zu stemmen.

"Die Teilnehmer erhalten ein kostenloses T-Shirt und einen Trainingsplan zugeschickt", erzählt Thomas Weigel, der Schatzmeister des Tierschutzvereins. Auf die Idee haben ihn andere Fitness-Challenges von Vereinen in Großbritannien gebracht. Auch wer keine Katze hat, kann bei der Aktion mitmachen. "Alternativ, wenn keine Katze verfügbar ist oder die Katze ein Freigänger ist und sich nicht so gern anfassen lässt, dann kann man eine Getränkeflasche oder etwas anderes nehmen", so Weigel.