Zu erkennen sind die Freiwilligen an den grün-weiß gestreiften Blusen und Hemden. Sie helfen ankommenden Patienten, den richtigen Weg zu ihren Untersuchungen zu finden, spenden Trost, besuchen Patienten in ihren Zimmern. Sie lesen auch mal etwas vor oder versuchen durch Gespräche, die Situation der Patienten ein wenig zu erleichtern.

"Für jeden Einzelnen von uns sind die Stunden, die wir helfen können eine Anerkennung für unsere Arbeit, die durch einen Dank der Patienten bestätigt wird", sagt Bernd Riemer über die Motivation der Ehrenamtlichen. "Wenn die Patienten sich in einem Gespräch öffnen, spornt uns das an, weiterzumachen." Als "Grüner Herr“ ist er seit 2011 tätig und hält derzeit, gemeinsam mit zwei weiteren Ehrenamtlichen, die organisatorischen Fäden der Freiberger Helfenden in den Händen.