Freiberg ist in Sachsen Vorreiter in bei der digitalen Schulbildung: Mit der Georgius-Agricola-Grundschule verfügt die Bergstadt über die erste sogenannte kreidefreie Schule im Freistaat. Statt der üblichen grünen Wandtafeln ist dort jedes Klassenzimmer mit einem interaktiven Bildschirm ausgestattet. Zudem verfügt die Schule über Laptop-Klassensätze, die im Unterricht ergänzend eingesetzt werden.



Laut Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger hat die Stadt in den vergangenen fünf Jahren 25 Millionen Euro in Modernisierung und Ausbau von Kitas und Schulen gesteckt.