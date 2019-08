Den Anfang hat am Vormittag die CDU gemacht. Das Wahlkampfteam hat sich mit Wohnanhänger und Stand auf dem Obermarkt in Freiberg aufgestellt. Neben dem hiesigen CDU-Landtagsabgeordneten Steve Ittershagen sprach auch CDU-Generalsekretär Alexander Dierks. Sie verteidigten das neue sächsische Polizeigesetz.

Zeitgleich zur AfD-Veranstaltung läuft das junge Netzwerk Freiberg auf einer großen Demonstrationsroute durch die Stadt. Gestartet sind am Bahnhof etwa 100 Teilnehmer. Mit Transparenten treten sie unter anderem gegen Rassismus und für die Verteidigung der Grundrechte auf. Der Zusammenschluss von Jugendorganisationen und -initiativen protestiert gegen das neue sächsische Polizeigesetz. Die Zumutungen durch das Gesetz seien groß: Ausweitung von Überwachungsmaßnahmen, Staatstrojaner und teilweiser Wegfall der Unschuldsvermutung in der Polizeiarbeit höhlen aus ihrer Sicht demokratische Grundprinzipien aus.

Kennzeichenerfassung und Gesichtserkennung

Das neue Gesetz sieht die automatisierte Erfassung von Autokennzeichen mit stationären Geräten vor sowie die Möglichkeit, in begrenztem Umfang einen Datenabgleich via Gesichtserkennung vorzunehmen. Die Kameras sollen laut Novelle im Grenzgebiet in einem 30-Kilometer-Korridor und an Kriminalitätsschwerpunkten zum Einsatz kommen.