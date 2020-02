Für die 4. Sächsische Landesausstellung wird derzeit die Reiche Zeche in Freiberg zum "SilberBoom"-Schauplatz umgebaut. Dabei werden in dem Lehrbergwerk Untertagelabore geschaffen, in denen Besucher an neuen Stationen die natur- und geowissenschaftliche Forschung der TU Bergakademie erleben können, wie der amtierende Kanzler Jens Then mitteilte. Zugleich will sich die Hochschule damit als Studien-Standort bekannter machen. Auch eine Ausstellung zur Welt der Rohstoffe und dem verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen ist geplant.