Das Landwirtschaftsministerium hat deshalb wieder dazu aufgerufen, Kitz und Co zu retten. Es empfiehlt Drohnen mit Wärmebildkamera, die die Fläche vorher absuchen, diverse Flatterbänder oder die Zusammenarbeit mit Jägern, die die Flächen mit Hunden abgehen. Landwirt Gunther Zschommler in Großschirma setzt vor allem auf die Jäger. "Am wichtigsten ist der enge Kontakt zum Jäger, weil die am besten Bescheid wissen", sagte Zschommler MDR SACHSEN. "Wir sagen den Jägern, wann wir mähen möchten und dann gehen sie selbst nochmal raus."