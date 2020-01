Prof. Jana Kertzscher vom Institut für Elektrotechnik erklärt: "Kommt beispielsweise ein Student von den Semesterferien nach Hause und steht mit seinem Gepäck am Bahnhof, soll er dort sogenannte City-Boxen mit elektrischen Lastenfahrrädern finden." Dort könne er sich mit Hilfe einer App ein E-Fahrrad ausleihen und zu seiner Wohnung auf dem Campus fahren. An der praktischen Umsetzung arbeite die Elektrotechnikerin seit Beginn des Jahres gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft. Gefördert wird das Projekt "SteigtUM" vom Bundesbildungsministerium.

Geplant sind Stationen mit jeweils fünf E-Rädern und E-Rollern am Bahnhof, auf dem Campus sowie an Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt. Damit sollen alle Interessenten flexiblen Zugang zum Mietsystem erhalten. Ziel ist es, der Feinstaubbelastung und dem Parkplatzdruck in der Stadt eine Alternative entgegenzusetzen.