Am Nachmittag wollen die Beschäftigten vor dem Werkstor gegen die Schließung des Werkes protestieren.

Am Nachmittag wollen die Beschäftigten vor dem Werkstor gegen die Schließung des Werkes protestieren.

Am Nachmittag wollen die Beschäftigten vor dem Werkstor gegen die Schließung des Werkes protestieren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dem Autozulieferer Mahle droht am Standort Freiberg die Schließung. Der Betriebsrat des Werkes hat deshalb am Donnerstag eine Betriebsversammlung einberufen, zu der nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall auch die Geschäftsführung geladen war. Am Nachmittag soll sich dann die Belegschaft vor dem Werkstor treffen, um gegen die geplante Schließung zu protestieren.