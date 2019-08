Das Hamburger Unternehmen JT Energy Systems will das ehemalige Solarworld-Werk in Freiberg übernehmen. Ab dem ersten Quartal 2020 sollen auf einer Fläche von 42.000 Quadratmetern Lithium-Ionen-Batterien und Ladetechnik für den Logistikbereich hergestellt werden. Das Unternehmen stellte in einer Mitteilung 200 Arbeitsplätze in Aussicht.

"Mit der Übernahme des Werkes in Freiberg gewinnen wir bereits jetzt notwendige Produktionskapazitäten und einen hervorragenden Standort", meinten die Geschäftsführer der JT Energy Systems GmbH, Reinhild Kühne und Martin Hartmann. JT Energy Systems war im Winter als Gemeinschaftsunternehmen des Hamburger Unternehmens Jungheinrich - einem Hersteller für Lagerlogistik und Stapler - und der Triathlon Holding GmbH in Sachsen gegründet worden. Die Firma stellt in Glauchau Module her, in Freiberg soll die Montage der Batteriesysteme und Ladegeräte erfolgen.