Recycling-Froschung in neuer Fraunhofer-Außenstelle Freiberg

In Freiberg entsteht eine neue Außenstelle des Fraunhofer-Instituts. Die TU Bergakademie Freiberg will mit den Forschern gemeinsam neue Technologien fürs Wiederverwerten von Plastikmüll erforschen. Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) überreichte am Dienstag die Förderzusage für eine Anschubfinanzierungin Höhe von 4,6 Millionen Euro. Das teilte die Bergakademie mit. Die Hälfte des Geldes ist für den Kauf neuer Laboranalysegeräte und neuer Versuchsanlagen eingeplant. Die anderen 2,3 Millionen Euro sind für Betriebskosten vorgesehen.