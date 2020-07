Ein ein Meter großes Messemännchen ist die neue Attraktion im Nussknackermuseum in Neuhausen im Erzgebirge. Geschnitzt wurde es von einem Freund der Familie Löschner, die das Museum betreibt. "Der Anlass waren zwei Geburtstage: der 75. von meinem Vater und mein 49. Geburtstag. Seit Mitte Juli steht das Messemännl im Museum", berichtete Uwe Löschner. Der handwerklich begabte Freund der Löschners ist Frank Müller aus Reichenau bei Frauenstein. "Er hat hobbymäßig schon ein paar Besonderheiten für unser Museum hergestellt, so zum Beispiel ein Schachspiel mit Nussknackern und den Baron Münchhausen", so Löschner weiter. Eigentlich ist Frank Müller Fleischermeister.