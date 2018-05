Kunststoffabfälle als Rohstoff Müll aus dem Ozean wird in Freiberg recycelt

Hauptinhalt

Allein im Pazifik schwimmt eine Plastikmüllinsel mit einer Masse von etwa 79.000 Tonnen, die vier Mal so groß ist wie Deutschland. Freiberger Wissenschaftler forschen an einem Verfahren, solchen Müll zu recyceln. In einer 15 Meter hohen Versuchsanlage wird Kunststoffmüll in Gas umgewandelt, aus der die Chemie-Industrie neue Kunststoffe herstellt. Das Ganze steht unter dem Motto "Kreislaufschließung".