* Wir haben beim sächsischen Umweltministerium nachgefragt: Wo landet Sachsens Plastik-Müll?



"Kunststoffverpackungen werden in Sachsen über die gelbe Tonne oder den gelben Sack mit anderen Leichtverpackungen, zum Beispiel Tetrapacks, von privaten Unternehmen im Auftrag von zehn dualen Systemen gesammelt und in 15 Sortieranlagen aufbereitet. Ziel sind möglichst sortenreine Kunststoffe , die weiterverarbeitet werden können. In solchen Sortieranlagen werden aber auch Wertstoffe aus anderen Bundesländern gesammelt und sortiert. Diese Verwertung ist Teil eines wirtschaftlichen Prozesses – die ordnungsgemäße und möglichst sortenreine Trennung liegt ganz im Interesse der Verwerter, da die getrennten Kunststoffe stofflich verwertet werden können und praktisch ein Rohstoff werden. Der Rest, der nicht sortenrein „verkauft“ bzw. stofflich verwertet werden kann, wird anderweitig verwertet, zum Beispiel um durch Verbrennung Energie zu gewinnen."



"Nach der beschriebenen Verarbeitung, gemeinsam mit Abfällen aus anderen Ländern, kann der rein sächsische Anteil in den entstehenden Stoffströmen nicht mehr identifiziert werden. Das zeigt ja offenbar auch das Ergebnis der Wissenschaftler, mit denen sie gesprochen haben. In Sachsen gibt es übrigens nur eine Verbrennungsanlage, und zwar in Lauta. Dort werden keine Wertstoffe des Dualen Systems verbrannt."