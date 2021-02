Im Fall mehrerer Explosionen im Raum Freiberg im Jahr 2019 hat die Polizei nach eigenen Angaben die mutmaßlichen Täter ermittelt. Bei den Fällen handelt es sich um zwei Anschläge auf Kassenautomaten in einem Parkhaus sowie um Explosionen an einem Bushäuschen und in zwei mobilen Toiletten.



Im Fall der gesprengten Kassenautomaten sei ein 42-Jähriger als Verdächtiger ermittelt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ihm seien die Ermittler durch DNA-Spuren auf die Schliche gekommen. Bei den beiden Explosionen sei im Frühjahr 2019 ein Schaden von 40 000 Euro entstanden. An die Geldkassetten in den beschädigten Automaten war der Täter jedoch nicht herangekommen.