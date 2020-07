Der Freiberger Oberbürgermeister Sven Krüger begrüßt die Ansiedlungspläne schweizer Maschinenbauers Meyer Burger. "Wir sind natürlich sehr neugierig auf die Pläne. Wir finden das aus Sicht des Unternehmens auch einen sehr mutigen Schritt." Bislang sei Meyer Burger als Zulieferer für die Solarindustrie tätig gewesen, wolle aber jetzt selbst in die Fertigung einsteigen. Die Entscheidung zeige, dass das Know how für die Fertigung von Solarmodulen in Freiberg und in Deutschland weiterhin vorhanden sei, so Krüger weiter. "Man muss natürlich schauen, wie schnell kommt eine Produktion jetzt zum Laufen und wie schnell können entsprechende Arbeitnehmer gebunden werden.