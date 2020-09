Etwa 100 Menschen demonstrierten am nachmittag gegen eine NPD-Veranstaltung.

Etwa 100 Menschen demonstrierten am nachmittag gegen eine NPD-Veranstaltung.

Etwa 100 Menschen demonstrierten am nachmittag gegen eine NPD-Veranstaltung. Bildrechte: Erik Hoffmann

In Freiberg haben am Dienstagnachmittag gut 100 Menschen gegen eine Mahnwache der NPD protestiert. Die rechtsradikale Partei hatte zu der Veranstaltung unter dem Motto "Migration tötet" aufgerufen. Den etwa 15 Teilnehmern stellte sich ein Gegenprotest in Hör- und Sichtweite auf dem Obermarkt entgegen.