Mitten in Sachsen hat eine der renommiertesten Rockbands der DDR ihre Karriere gestartet: Die Puhdys standen am 19. November 1969 zum ersten Mal auf der Bühne des "Tivoli" in Freiberg. Die Musiker feierten später Erfolge in Ost und West und versprachen, bis mindestens zum Rockerrente mit ihren Fans zu feiern. Mit Wohnzimmerkonzerten sind sie aktuell am Start. Und mindestens einen Gitarrenkoffer haben sie noch immer im "Tivoli" stehen.