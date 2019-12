In der Freiberger Innenstadt ist am Montagnachmittag ein irakischer Asylbewerber niedergestochen worden. Der Mann wurde in der Nacht operiert und sei jetzt stabil. Nach Zeugenhinweisen konnte die Polizei einen mutmaßlichen Täter stellen und vorläufig festnehmen. Es handelt sich um einen Landsmann. Die Ermittlungen dauern an.